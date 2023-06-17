



Найдено трехмерное изображение фаллоса возрастом 42 тысячи лет. Фото

Ученые заявили, что нашли древнейшее трехмерное изображение фаллоса, который использовали в качестве подвески. Графитовый артефакт в возрасте 42 тыс. лет международная группа археологов обнаружила на раскопках в Северной Монголии, пишет Scientific Reports.



Как заявили в пресс-службе Института археологии и этнографии СО РАН, на сегодня это изделие является самым древним изображением фаллоса в Евразии и единственной в мире трехмерной фаллической подвеской палеолитического времени.



Найдено оно было в слое, датируемом возрастом 42 000 лет назад. Таким образом, гендерные признаки, не только женские, но и мужские, играли значительную роль в символизме человека на стадии расселения Homo sapiens в Азии и их трансгрессии с неандертальцами и деннисовцами.