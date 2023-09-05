



Находка заставила ученых усомниться в том, что Африка - колыбель человечества

Череп обезьяны возрастом 8,7 миллиона лет, найденный в турецком ископаемом местонахождении Чоракьерлер близ Чанкири, натолкнул ученых на мысль о том, что наши предки эволюционировали в Европе, а не в Африке, как предполагалось ранее.



Результаты исследования, согласно которым, останки принадлежат Anadoluvius turkae, опубликованы в журнале Communications Biology.



Международная группа исследователей под руководством профессора Дэвида Бегуна из Университета Торонто и профессора Айлы Севим Эрол из Университета Анкары считает, что это - первая известная разновидность ранних гомининов — группы, в которую входят африканские обезьяны и люди. Череп доказывает, что предки современного человека эволюционировали в Западной и Центральной Европе, где обитали более пяти миллионов лет, прежде чем мигрировать в Африку из Средиземноморья.



Широко распространенное мнение о том, что наши предки эволюционировали в Африке, во многом связано с черепом Sahelanthropus tchadensis, который считается старейшим известным видом в генеалогическом древе человека, который жил около семи миллионов лет назад. Anadoluvius turkae весил около 60 килограммов. Этот вид жил в сухом лесу и, вероятно, проводил много времени на земле.