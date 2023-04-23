



На мусорном пятне в Тихом океане поселились крабы и актинии

Ученые обнаружили, что на Большом тихоокеанском мусорном пятне поселились живые организмы, в частности крошечные крабы и морские анемоны. Обычно они живут в тысячах километров оттуда, сообщает CNN.



Ученые исследовали 105 пластиковых предметов, выловленных из мусорного пятна в Тихом океане в период с ноября 2018 по январь 2019-го. Они идентифицировали 484 морских беспозвоночных организма, принадлежащих 46 разным видам.



80% из них обычно встречаются в прибрежных средах обитания. Это открытие свидетельствует, что загрязнение океана пластиком может способствовать созданию новых плавучих экосистем, где обитают виды, обычно не выживающие в открытом океане.



В отличие от органического материала, разлагающегося и тонущего в течение нескольких месяцев или лет, пластиковый мусор может плавать в океанах гораздо дольше. Существа могут выживать там и размножаться в открытом океане годами.



