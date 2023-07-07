Новости » Наука и Технологии
На месте древнего захоронения в Негеве найдены десятки скелетов
07.07.2023 21:33 Алина Груднева

На месте древнего захоронения в Негеве найдены десятки скелетов

Археологи в ходе раскопок на месте древнего захоронения в Негеве обнаружили около 50 скелетов, возраст которых оценивается примерно в 2500 лет.

Согласно результатам исследования, которые были опубликованы в журнале LiveScience, две гробницы имеют уникальную квадратную форму.

"Такого рода гробницы никогда не обнаруживались в регионе до этого момента. Они не связаны с каким-либо поселением", — отметила археолог из Управления древностей Израиля Тали Эриксон-Джини.

Гробницы были найдены на перекрестке двух важных древних путей, ведущих с запада на восток. Внутри находились артефакты, принадлежащие разным культурам. По словам ученых, человеческие останки, вероятно, принадлежали взрослым женщинам, однако эту теорию можно будет подтвердить только после детального анализа.

Также археологи нашли украшения из меди и железа, керамические вазы и раковины из Красного моря, которые египтянки часто использовали в качестве талисманов.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru