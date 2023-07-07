



На месте древнего захоронения в Негеве найдены десятки скелетов

Археологи в ходе раскопок на месте древнего захоронения в Негеве обнаружили около 50 скелетов, возраст которых оценивается примерно в 2500 лет.



Согласно результатам исследования, которые были опубликованы в журнале LiveScience, две гробницы имеют уникальную квадратную форму.



"Такого рода гробницы никогда не обнаруживались в регионе до этого момента. Они не связаны с каким-либо поселением", — отметила археолог из Управления древностей Израиля Тали Эриксон-Джини.



Гробницы были найдены на перекрестке двух важных древних путей, ведущих с запада на восток. Внутри находились артефакты, принадлежащие разным культурам. По словам ученых, человеческие останки, вероятно, принадлежали взрослым женщинам, однако эту теорию можно будет подтвердить только после детального анализа.



Также археологи нашли украшения из меди и железа, керамические вазы и раковины из Красного моря, которые египтянки часто использовали в качестве талисманов.

