



На Марсе 50 лет назад была жизнь, но NASA случайно убило ее, утверждает ученый

NASA, возможно, обнаружило инопланетную жизнь на Марсе 50 лет назад, когда оно впервые посадило туда два своих посадочных модуля Viking, но агентство могло случайно уничтожить ее. Такое заявление было сделано Дирком Шульце-Макухом из Технического университета Берлина, который считает, добавление воды в почву в ходе эксперимента 1970-х годов уничтожило любую жизнь, скрывающуюся в марсианском ландшафте.



Тест, известный как эксперимент Viking Labelled Release, первоначально дал положительный результат на метаболизм, но связанное с ним расследование не обнаружило никаких следов органического материала. Шульце-Макух считает, что вода, содержащая питательный раствор в почве, могла быть “слишком жидкой”, и из-за этого “любая жизнь вымерла”. Именно так обстоит дело с микробами, живущими внутри соляных пород Атакамы, ландшафт которой похож на марсианский, и которым не нужен дождь, чтобы выжить, а слишком много воды может их уничтожить.





Два аппарата миссии NASA Viking, приземлившиеся на Марс в 1976 году, были оснащены множеством приборов для поиска возможных признаков жизни и изучения физических и магнитных свойства почвы и атмосферы. В статье для BigThink Шульце-Макух назвал результаты тестов на газообмен “загадочными” – один из них оказался положительным, а другой – отрицательным. Тем не менее небольшие количества хлорированной органики были обнаружены.



Положительный тест на жизнь добавлял в почву воду, чтобы посмотреть, появились ли продукты дыхания и обмена веществ. По задумке ученых, если бы на Марсе существовала жизнь, микроорганизмы потребляли бы питательные вещества и выделяли бы радиоактивный углерод в виде газа.



“Если мы предположим, что местная марсианская жизнь могла адаптироваться к окружающей среде, включив перекись водорода в свои клетки, это могло бы объяснить результаты Viking”, – пишет Дирк Шульце-Макух. “Если бы марсианские клетки содержали перекись водорода, это бы их убило. Более того, это привело бы к реакции перекиси водорода с любыми органическими молекулами поблизости с образованием большого количества углекислого газа – именно это и обнаружил прибор”.



Другой эксперимент, пиролитическое высвобождение, проверенный на органическом синтезе, также дал положительный результат. В тесте смешивались окись и двуокись углерода с Земли, чтобы увидеть, будет ли углерод проникать в почву. В результате была обнаружена хлорированная органика, но ученые предположили, что эти необработанные корабли могли заразить планету земными микроорганизмами.



“Однако последующие миссии подтвердили наличие на Марсе самородных органических соединений, хотя и в хлорированной форме”, – отмечает Дирк Шульце-Макух. “Жизнь на Марсе могла адаптироваться к засушливой среде, существуя в соляных породах и поглощая воду непосредственно из атмосферы”.



По мнению ученого, “эксперименты NASA, которые включали добавление воды в образцы почвы, могли подавить эти потенциальные микробы, что и привело к их гибели”.