



На комете между Юпитером и Марсом нашли воду

Космический телескоп NASA Джеймса Уэбба сфотографировал водяной пар вокруг кометы в главном поясе астероидов между Юпитером и Марсом.



Об этом сообщают в NASA.



"Это еще один долгожданный научный прорыв, на этот раз для ученых солнечной системы, изучающих происхождение обильной воды на Земле", – говорят в NASA.



Используя прибор Вебба NIRSpec (спектрограф ближнего инфракрасного диапазона), астрономы впервые подтвердили наличие водяного пара вокруг кометы 238P/Read в главном поясе астероидов.



Однако обнаружение воды связано с новой загадкой: в отличие от других комет, у кометы не было углекислого газа, который можно было бы обнаружить.



Комета Read – объект, находящийся в главном поясе астероидов. До этого открытия считалось, что на таких кометах льды могли храниться дальше Солнца.



Впрочем, ученые давно предполагали, что водяной лед может храниться в более теплом поясе астероидов внутри орбиты Юпитера, но окончательных доказательств не было.



"В прошлом мы видели объекты в главном поясе со всеми характеристиками комет, но только с этими точными спектральными данными Уэбба мы можем сказать, что это точно водяной лед, создающий этот эффект", – объяснил астроном Майкл Келли . Университет Мэриленда, ведущий автор исследования.



Как пишет издание Space, исследование кометы 238P/Read может помочь обнаружить источник земной воды, жизненно важного ингредиента для жизни на нашей планете. Обнаружение водяных паров вокруг кометы может значительно усилить теории о том, что вода была доставлена ​​на нашу планету из космоса кометами.

