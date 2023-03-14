



На Флориду движется громадный "покров гнили" – его видно даже из Космоса

"Большой атлантический саргассовый пояс" представляет собой гигантское цветение бурых водорослей, которое простирается от побережья Западной Африки и до самого Мексиканского залива. Исследователи предупреждают, что оно является самым массивным цветением морских водорослей в мире, а потому его видно даже на снимках из космоса, сообщает Science Alert.



Как правило, морские водоросли являются вполне безобидными и безвредными и даже имеют некоторые преимущества, например, обеспечивают рыбам необходимые условия для существования, а также поглощают углекислый газ. Однако саргассум занимает площадь, почти в два раза больше ширины США и может нанести непоправимый ущерб пляжам, поскольку океанские течения непреклонно толкают его к суше.



Известно, что данное одеяло из гнилых водорослей занимает рекордно огромную площадь и простирается на 8 047 километров и имеет вес в около 20 миллионов тонн.



Ученые считают, что оно может создать проблемы для пляжей Флориды и Мексики.



Цветение саргассового пояса беспокоит ученых последнее десятилетие, однако то, что происходит в этом году — настораживает еще больше. По словам профессора-исследователя Океанографического института Харбор-Бранч Атлантического университета Флориды Брайана ЛаПойнта, цветение в этом году настолько велико, что его видно из космоса, и то, что ученые видят на спутниковых снимка, увы, "не сулит ничего хорошего для пляжного сезона".



ЛаПойнт занимается изучением саргассума вот уже почти четыре десятилетия, однако ранее ему еще никогда не приходилось наблюдать "гнилой покров" таких масштабов. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что водорослями уже покрыты пляжи Флориды, хотя, как правило, это происходит не раньше мая. Кроме того, снимки свидетельствуют о том, что большое скопление саргассука на пляжах Мексики будет наблюдаться уже на этой неделе.



Исследователи отмечают, что негативные последствия столь массового цветения бурых водорослей весьма многообразны и могут привести к ряду последствий, в том числе: разрушению прибрежных экосистем; удушью кораллов; принесут вред дикой природе; угрожают инфраструктуре; ухудшат качество воды и воздуха.



Однако это еще не все, исследователи также отмечают, что страдает также и местный туристический бизнес, ведь саргассум, выброшенный на берег, умирает и гниет, в результате пляжи заполоняет "отчетливый запах тухлых яиц", что, увы, не привлекает туристов. В результате местные отели вынуждены тратить миллионы ежегодно, чтобы очистить пляжи от бурых водорослей и переместить их в другое место.

