



Mercedes объединился с Google в области бортовых компьютеров для автомобилей

Mercedes-Benz заявил в среду, что он объединился с Google в области навигации и будет предлагать "производительные суперкомпьютеры" в каждом автомобиле с автопилотом, стремясь конкурировать с Tesla и китайскими стартапами электромобилей.



Mercedes заявил, что сотрудничество с Google позволит ему предлагать информацию о дорожной обстановке и автоматически перенаправлять автомобиль по более свободному маршруту.



Водители также смогут смотреть YouTube на мультимедийной системе автомобиля, когда машина припаркована или находится в режиме автономного вождения третьего уровня, который позволяет водителю не держать руки на руле на определенных дорогах.



Все автомобили на новой модульной платформе Mercedes также будут оснащены так называемыми гиперэкранами, расположенными по всему салону автомобиля, заявила компания.



В 2022 году компания получила более одного миллиарда евро ($1,06 млрд) доходов, связанных с программным обеспечением, и ожидает, что после внедрения новой операционной системы MBOS эта цифра увеличится в несколько раз к 2030 году.