



Марсоход NASA Perseverance начал новую миссию – видео

Аппарат NASA Perseverance приступил к новой научной миссии на Марсе. Он забрал на борт первый образец грунта в четверг, 30 марта. Об этом сообщает Tech Times.



На этот раз Perseverance будет исследовать вершину дельты кратера Джезеро. Впоследствии NASA планирует изучить образцы марсианской почвы и надеется найти подтверждения присутствия жизни на планете.



Первый образец марсохода взял со скалы под названием Berea. По мнению ученых, это место образовалось из отложений, которые снесла вниз древняя река. Там было обнаружено большое количество карбонатов. Изучение карбоната в марсианском грунте поможет исследователям понять, как функционировала среда планеты, когда этот участок был погружен под воду.



Далее марсоход Perseverance будет продолжать подниматься по Джезеру. Он будет следовать следующему изгибу сухого русла реки, который ученые называют Castell Henllys.

26 августа 2022 года марсоход NASA Perseverance Mars обнаружил на дне кратера Джезеро на Марсе вулканические породы. Эта находка была полной неожиданностью, поскольку предполагалось, что марсоход Perseverance приземлится на осадочные породы, образовавшиеся из ила и детрита на древнем озере в кратере Джезеро примерно 3,7 миллиарда лет назад.В конце января 2023 марсоход Perseverance Американского космического агентства завершил создание резервного хранилища и сбросил все образцы горных пород воздуха и почвы на поверхность планеты. Это было нужно, чтобы забрать их в будущей миссии и привезти на Землю.