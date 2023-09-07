



“Лунный снайпер”: Япония запускает миссию на Луну

Япония 7 сентября запустила лунную миссию, преодолев задержки из-за неблагоприятных погодных условий. Ракета H2-A стартовала с космодрома Танегасима на юге Японии. Об этом сообщило японское космическое агентство (JAXA).



Ракета несет на борту посадочный модуль “лунного снайпера”, который, как ожидается, окажется на поверхности Луны через четыре-шесть месяцев. Японский посадочный модуль, официально называемый “Умный посадочный модуль для исследования Луны” (SLIM), предназначен для посадки в пределах 100 метров от конкретной цели на Луне. Это гораздо меньше обычного радиуса посадки в несколько километров.



“Создав посадочный модуль SLIM, люди совершат качественный сдвиг в сторону возможности садиться там, где мы хотим, а не только там, где легко посадить корабль”, – заявило JAXA перед запуском. “Такая точная посадка откроет будущее, в котором посадка может происходить на планетах с меньшим количеством ресурсов, чем на Луне”.



В глобальном масштабе “ранее не было случаев точечной посадки на небесные тела со значительной гравитацией, такие как Луна”, заявили в космическом агентстве.



На ракете также находится исследовательский спутник, разработанный JAXA, НАСА и Европейским космическим агентством. Планируется, что он будет наблюдать за плазменным ветром горячего газа, который дует во Вселенной. Это поможет понять поток массы и энергии, а также состав и эволюцию небесных объектов.



Несколько попыток Японии высадиться на Луну потерпели неудачу, в том числе в прошлом году, когда она отправила зонд под названием “Омотенаси” в рамках американской программы “Артемида”.

