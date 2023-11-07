



Компьютер предсказывает гибель человечества

Стал известен день, когда человечество прекратит свое существование на Земле, а также единственное средство предотвращения Армагеддона.



Исследователи из Бристольского университета (Великобритания) составили компьютерный отчет, который показывает, когда именно люди столкнутся с проблемой вымирания на нашей планете. Хотя этот мрачный прогноз сбудется не в ближайшем будущем, а лишь через 250 млн. лет, он не может не настораживать.



Ведущий автор исследования, доктор Александр Фарнсворт, считает, что гибель человечества будет вызвана резким повышением температуры и экстремальной жарой. Эта жара откроет путь к возникновению суперконтинента, что будет сопровождаться "частыми извержениями вулканов".



"Средние температуры от 40 до 50 градусов Цельсия и даже более высокие в сочетании с повышенным уровнем влажности окончательно решат судьбу человека", - сказал профессор.



Единственным способом предотвращения катастрофы, эксперты назвали отказ от использования ископаемого топлива. В то время как увеличение его потребления ускорит конец человечества на Земле.