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Компьютер предсказывает гибель человечества
07.11.2023 17:05 MIGnews.com

Компьютер предсказывает гибель человечества

Стал известен день, когда человечество прекратит свое существование на Земле, а также единственное средство предотвращения Армагеддона.

Исследователи из Бристольского университета (Великобритания) составили компьютерный отчет, который показывает, когда именно люди столкнутся с проблемой вымирания на нашей планете. Хотя этот мрачный прогноз сбудется не в ближайшем будущем, а лишь через 250 млн. лет, он не может не настораживать.

Ведущий автор исследования, доктор Александр Фарнсворт, считает, что гибель человечества будет вызвана резким повышением температуры и экстремальной жарой. Эта жара откроет путь к возникновению суперконтинента, что будет сопровождаться "частыми извержениями вулканов".

"Средние температуры от 40 до 50 градусов Цельсия и даже более высокие в сочетании с повышенным уровнем влажности окончательно решат судьбу человека", -  сказал профессор.

Единственным способом предотвращения катастрофы, эксперты назвали отказ от использования ископаемого топлива. В то время как увеличение его потребления ускорит конец человечества на Земле.

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