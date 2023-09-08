



К Земле летит уникальная комета, которую можно увидеть только раз в жизни

К Земле летит редкая и уникальная комета, увидеть которую можно только раз в жизни, передает издание Independent.



Комета Нисимура, или комета C/2023 PI, приблизится к нашей планете уже через неделю – во вторник, 12 сентября. Об этом сообщил профессор Брэд Гибсон, директор центра астрофизики имени Э.А. Милна в университете Халла.



Этот космический объект движется со скоростью 240 тыс миль/час, что составляет около 386 242 км/ч. Комета максимально приблизится к Солнцу уже 17 сентября. Тогда небесное тело будет находиться в 43 млн км от Земли. Ученый Гибсон считает, что диаметр кометы может составлять от нескольких сотен метров до 1,5-3 км.



Увидеть комету невооруженным глазом можно будет через час после заката и за час до рассвета, если смотреть с востока на северо-восток, в сторону серпа Луны и Венеры.



"Комете нужно 500 лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнечной системы, Земли – один год, а внешним планетам – много десятилетий", – сказал профессор.



Комета C/2023 PI получила свое название в честь японского астрофотографа Хидео Нисимуры, зафиксировавшего ее 11 августа, когда делал снимки неба с долгой выдержкой.



Комета Нисимура может вызвать метеорный поток Сигма-гидриды, который происходит каждый год в декабре.



Что касается столкновения кометы C/2023 PI с Землей, то вероятности этого инцидента нет. Астрономы рассчитали орбиту и скорость движения космического объекта и исключили все возможные опасности.