



Израильские ученые рассчитали общий вес всех насекомых на Земле – исследование

Членистоногие работают как “инженеры экосистемы”, и их отсутствие было бы катастрофой. Они опыляют наши посевы и культивируют сельскохозяйственные почвы, являясь при этом для многих видов животных кормом. Несмотря на данные, свидетельствующие о тревожном снижении их численности в районах, затронутых деятельностью человека, у ученых не было глобальных ответов на основные вопросы об членистоногих – об их численности и весе.



Исследователи из Научного института Вейцмана в Реховоте сделали значительный шаг к ответу на эти вопросы. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, группа под руководством профессора Рона Майло в отделе наук об окружающей среде Weizmann подсчитала, что общая биомасса наземных членистоногих составляет около одного миллиарда тонн, что примерно равно биомассе всех людей – около 400 тонн – и сельскохозяйственных животных – около 600 миллионов тонн – вместе взятых.



“Насекомых называют “маленькими созданиями, управляющими миром” из-за их важной роли во многих экологических процессах. Мы должны принимать их во внимание, если хотим полностью понять влияние человечества на планету и возможные последствия изменения климата”, – считает доктор Юваль Розенберг, соавтор исследования. “Количественная оценка популяций членистоногих устанавливает базовый уровень, по которому мы можем измерить будущие изменения в сообществах членистоногих и то, как эти изменения, в свою очередь, могут повлиять на глобальные процессы”.



Исследователи собрали данные тысяч наблюдений, проводившихся на протяжении многих лет примерно в 500 биомах, от тропических лесов до пустынь и сельскохозяйственных угодий. Исследование показывает, что основная часть биомассы наземных членистоногих принадлежит существам, живущим под землей, которые имеют решающее значение для экологии подземного мира. Подземные членистоногие отвечают за процессы, которые удобряют почву и влияют на глобальный углеродный цикл. Они охотятся на другие организмы, поддерживая экологический баланс.



Исследователи подсчитали, что количество отдельных членистоногих под землей составляет около 10 квинтиллионов, или 10 миллиардов миллиардов.

Насекомые, живущие колониями, составляют половину массы подземных членистоногих, термиты и муравьи составляют 40% и 10% этой категории соответственно. Большая часть биомассы надземных членистоногих находится в тропических лесах, и в нее входят многие знакомые членистоногие, такие как бабочки, муравьи, жуки, кузнечики и пауки.



По мнению Розенберга, виды с большим количеством особей или большим коллективным весом обычно оказывают большее влияние, чем редкие виды. Количественная оценка массы членистоногих помогает разработать более актуальную точку зрения на экологические процессы и способствует целостному пониманию роли членистоногих в глобальной экологии”. Членистоногие сильно подвержены влиянию человека и климата, что, в свою очередь, делает наши экологические системы уязвимыми, например, что на сельскохозяйственных угодьях их гораздо меньше, чем в лесах и лесах в той же климатической зоне.



“Здоровье наших экологических систем в значительной степени зависит от состояния популяций членистоногих. Тысячи видов птиц, рептилий и амфибий зависят от них как от пищи, и членистоногие помогают разлагать и перерабатывать мертвые растения и животных, а также их экскременты”, – объясняет доктор Розенберг. “Широкий количественный подход может помочь нам оценить, как могут измениться наши экологические системы и как это может повлиять на наше здоровье, экономику, сельское хозяйство и качество жизни”.