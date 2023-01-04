



Израиль создаст национальный исследовательский институт по хранению энергии

Министерство энергетики Израиля выбрало университет Бар-Илан и Израильский технологический институт Технион для создания нового национального исследовательского института по хранению энергии, сообщило министерство энергетики во вторник.



Этот новый институт возглавят главный научный сотрудник Министерства энергетики доктор Гидеон Фридман, научный директор Центра энергетики и устойчивого развития Университета Бар-Илан профессор Дорон Аурбах и директор энергетической программы Гранд Технион профессор Йоед Цур.



Новый НИИ получит пятилетний бюджет в размере около 130 миллионов шекелей, из которых 100 миллионов поступит от Министерства энергетики, а остальные 30 миллионов шекелей поступят от Бар-Илана и Техниона.



Цель института - подтолкнуть энергетический сектор Израиля к работе над стратегическими вызовами в энергетике, а также обучить будущих специалистов в этой области и предоставить промышленному сектору инновационные технологии, созданные экспертами в академических кругах.



В частности, институт будет способствовать достижению цели Израиля по нулевому выбросу парниковых газов к 2050 году – цели, установленной в свете продолжающегося климатического кризиса. Для этого потребуется полный переход на возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия и ветряные турбины.



Поскольку ни солнечная энергия, ни ветряные турбины не имеют стабильной выработки энергии, крайне важно разработать новые способы хранения энергии в больших количествах.

Некоторые из областей, которые будет исследовать институт, включают:

Улучшение производительности топливных элементов

Эффективное производство зеленого водорода и поиск способа безопасного и удобного его хранения

Безопасные твердотельные батареи, не содержащие жидкости и батареи с большой емкостью

Новые кабели с очень высокой удельной мощностью, которые смогут лучше передавать электрическую энергию .

Металло-воздушные батареи с высокой плотностью энергии

Область крупномасштабного хранения энергии является одной из самых важных задач для сильной интеграции возобновляемых источников энергии. Новый энергетический институт позволит Израилю стать лидером в этой области в продолжение дополнительных усилий министерства в области хранения.