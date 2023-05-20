Исследование: более половины крупных озер мира пересыхают

53 percent of the world’s largest lakes have shrunk over the last three decades, while only 22 percent have made gains.https://t.co/FrvMyH2xML — Science News (@ScienceNews) May 19, 2023

Исследование, проведенное в четверг, показало, что более половины крупных озер и водохранилищ в мире сократились с 1990-х годов, в основном из-за изменения климата, усиления опасений по поводу воды для сельского хозяйства, гидроэнергетики и потребления человеком, пишет i24news.Группа международных исследователей сообщила, что некоторые из наиболее важных источников пресной воды на Земле — от Каспийского моря между Европой и Азией до озера Титикака в Южной Америке — теряли воду со скоростью около 22 гигатонн в год в течение почти трех десятилетий. Это примерно в 17 раз превышает объем озера Мид, крупнейшего водохранилища в Соединенных Штатах.Фангфанг Яо, гидролог из Университета Вирджинии, который руководил исследованием, сказал, что 56 % сокращения естественных озер было вызвано потеплением климата и потреблением человеком.Как правило, ученые-климатологи считают, что засушливые районы мира станут более сухими при изменении климата, а влажные — еще более влажными. Но исследование обнаружило значительную потерю воды даже во влажных регионах."Это нельзя упускать из виду", — сказал Яо.Ученые оценили почти 2000 крупных озер, используя спутниковые измерения в сочетании с климатическими и гидрологическими моделями. Они обнаружили, что неустойчивое использование человеком, изменения количества осадков и стока, отложения и повышение температуры привели к снижению уровня озер во всем мире, причем 53 процента озер показали снижение с 1992 по 2020 год.Непосредственно пострадали почти два миллиарда человек, живущих в бассейне высохшего озера, и в последние годы многие регионы столкнулись с нехваткой воды.Исследование также показало, что из-за неустойчивого использования человеком озера, такие как Аральское море в Центральной Азии и Мертвое море на Ближнем Востоке , высохли, а озера в Афганистане, Египте и Монголии пострадали от повышения температуры.