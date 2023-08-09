



Иран хвастается получением технологии для создания сверхзвуковых ракет

В Иране заверяют, будто получили технологию для создания сверхзвуковой крылатой ракеты.



Информацию об этом распространило полуофициальное информагентство Tasnim.



"Это откроет новую главу в оборонных возможностях Ирана, поскольку перехватить крылатую ракету, летящую со сверхзвуковой скоростью, крайне сложно", — сказано в сообщении.



Уточняется, что технология проходит испытания. По данным информационного агентства, используется более совершенная система двигателя, чем та модель, на которую ранее полагалась иранская военная промышленность.



"Разработка сверхзвуковых крылатых ракет значительно повысят способность Ирана реагировать в случае любого военного конфликта", - похвастались в Исламской Республике.



Эта новость появилась через неделю после того, как в Иране представили корабли, оснащенные ракетами дальностью 600 км.