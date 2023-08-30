



Индийская миссия на Луне: сделано первое открытие

Индийский аппарат, доставленный на Луну, выявил в грунте на южном полюсе следы серы.



Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).



"Прибор лазерно-индуцированной пробойной спектроскопии на борту лунохода "Чандраян-3" провел первые в истории измерения на месте элементного состава лунной поверхности вблизи южного полюса. Они однозначно подтверждают присутствие серы в этом регионе, что было невозможно определить с помощью приборов на борту орбитальных аппаратов", — сказано в заявлении.



Помимо серы в регионе также выявлены следы алюминия, железа, кальция, марганца, хрома, титана, кремния и кислорода. А вот водород, необходимый для воды, выявлен пока что не был.