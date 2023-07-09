



Город бронзового века с элитными гробницами нашли в Китае

Китайские археологи нашли древний город с сохранившимися артефактами и гробницами. Это одно из самых больших когда-либо найденных мест, датируемое периодом ранней китайской династии Шан, пишет Live Science.



Археологи обнаружили сотни удивительных артефактов, среди которых бронзовые сосуды для питья, расписные керамические изделия, украшения, инкрустированные бирюзой, и резные кусочки нефрита, на огромном археологическом участке Чжайгоу, примерно в 110 километрах к югу от современного города Юлинь в провинции Шэньси.



Реликвии, которым более 3 000 лет, были изготовлены во времена династии Шан, которая правила северным Китаем примерно с 1600 до нашей эры по 1046 год до нашей эры.



Археологи рассказали о находке на пресс-конференции в Пекине, организованной Национальной администрацией культурного наследия Китая. Эксперты говорят, что местные жители находили древние артефакты на своих сельскохозяйственных угодьях еще с 1940-х годов, но их происхождение неизвестно. Теперь, по словам археологов, открытие целого поселения бронзового века в Чжайгоу, раскинувшегося на 11 холмах и занимающего более 3 квадратных километров, объясняет их историю.



“На этом месте были обнаружены все главные элементы центрального поселения. Ранее мы уже находили на этой территории гробницы и масштабные сооружения, но на этот раз открыто полное лицо поселения”, – говорит Сюй Ляньянгао, исследователь из Института археологии Китая.



Раскопки на археологическом участке Чжайгоу начались в июне 2022 года, и древний город теперь признан самым большим в регионе, с одними из самых богатых гробниц, когда-либо обнаруженных. Археологи уже обнаружили девять аристократических гробниц, из которых семь — прямоугольные гробницы с проходами, что указывает на то, что они принадлежали местным лидерам. Проходы в гробницах, по словам археологов, символизировали высокий статус.



Центр города бронзового века был построен с помощью трамбованной земли – строительной техники, в которой смесь влажной почвы уплотняется внутри формы или каркаса. Здесь были обнаружены здания с различными функциями, в том числе ремесленные мастерские и гончарные печи.



Также раскопали несколько бронзовых частей конных колесниц и останки лошадей, которые станут решающими доказательствами для изучения появления колесниц в Китае и развития обычаев захоронения на колесницах.



Пока археологи выкопали более 200 предметов из захоронений, таких как лаковая посуда, подобная тем, что были найдены в других местах захоронений династии Шан.



