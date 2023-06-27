



Фреска с изображением пиццы найдена в древнеримских руинах Помпеи

Министерство культуры Италии сообщило во вторник, что на стене дома в древнеримском городе Помпеи была найдена фреска, изображающая то, что может быть предшествеником итальянской пиццы.



Археологи предполагают, что лепешка, изображенная на картине рядом с бокалом вина, могла быть с фруктами, такими как гранаты или финики, или приправлена специями и соусом песто, говорится в сообщении министерства.



Хотя технически ее нельзя считать пиццей, поскольку в ней отсутствуют классические ингредиенты, такие как помидоры и моцарела, то, что было найдено в Помпеях, “может быть дальним родственником современного блюда”, говорится в заявлении.



Помпеи, разрушенные извержением вулкана Везувий почти 2000 лет назад, находятся всего в 23 км от Неаполя, современного дома итальянской пиццы, продукта, охраняемого ЮНЕСКО .



Фреска была обнаружена в холле дома, к которому примыкала пекарня, частично раскопанная в XIX веке и раскопки в котором возобновились в январе, сообщили в министерстве культуры.

