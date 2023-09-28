



Эта привычка позволит мозгу испытать "кайф", как от каннабиса

Пение любимых песен в течение пяти минут в день позволит мозгу испытать "естественный кайф", который сопоставим с употреблением каннабиса.



По данным британского таблоида The Sunday Times, об этом рассказал популярный телеврач Майкл Мосли, ссылаясь на исследования.



По словам доктора, прослушивание любимых мелодий и подпевание под них помогает уменьшить стресс и улучшить настроение, поскольку это увеличивает уровень эндоканнабиноидов, а также эндорфина и дофамина в организме.



"Исследования показывают, что пение — отличный способ поднять настроение, снизить уровень беспокойства и даже облегчить хроническую боль. Один из способов дать нам естественный кайф - это повысить уровень эндоканнабиноидов. Эти химические вещества естественным образом вырабатываются в нашем организме и имеют структуру, очень похожую на те, которые содержатся в каннабисе", - пояснил доктор.