



Электромобили смогут производить питьевую воду из воздуха

Новый производитель электромобилей Mullen Automotive подписал соглашение о партнерстве с израильским стартапом Watergen для разработки и оснащения электромобилей Mullen способностью производить свежую питьевую воду из воздуха.



Растущая популярность электромобилей привела к появлению новой волны производителей электромобилей, что свидетельствует об уходе в прошлое эпохи господства старых автомобильных гигантов. Начали появляться новые бренды, каждый со своими изящными приемами, которые, как они надеются, дадут им преимущество на растущем рынке электромобилей.



Mullen до сих пор не имел своей "фишки", и генеральный директор компании Дэвид Мичери намекнул, что нововведение, первоначальное тестирование которого запланировано на первый квартал 2023 года, может помочь их автомобилям выделиться из общей массы.



"Mullen станет первой автомобильной компанией, которая запустит и внедрит Watergen для всех наших электромобилей", — сказал он, подчеркнув, что Mullen гордится тем, что сотрудничает с Watergen в этой революционной технологии.



Watergen — израильская компания, которая производит технологии и оборудование для производства атмосферной воды, содержащейся в обычном воздухе.



В результате партнерства с Mullen технология Watergen позволит автомобилям генерировать свежую горячую и холодную питьевую воду для пассажиров. Системы "воздух-вода" будут ежедневно обеспечивать до пяти литров питьевой воды непосредственно из воздуха во время движения автомобиля.



Внедрив свою технологию в автомобили Маллена, Watergen надеется охватить более широкую аудиторию потенциальных пользователей. Компания надеется достичь своей основной цели — устранить нехватку питьевой воды в любом месте и в любое время, а также устранить углеродоемкие цепочки поставок и экологически вредные пластиковые отходы.

