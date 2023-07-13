



Electreon построит дорогу с беспроводной зарядкой для электрокаров во Франции

Израильский стартап Electreon выиграл тендер, благодаря которому поможет проложить участок дороги во Франции с беспроводной зарядкой для электрокаров.



Система, над которой израильтяне будут работать вместе с европейским оператором платных дорог VINCI, будет встроена в участок автомагистрали A10 к юго-западу от Парижа.



По условиям тендера, Electreon проложит двухкилометровое полотно с динамической беспроводной зарядкой и стационарной беспроводной зарядной станцией. Технология израильского стартапа способна заряжать электрокары во время их движения или остановки.



"Для Electreon большая честь, что нас выбрали. План Франции является еще одним примером широкого глобального внедрения беспроводной зарядки. Мы с нетерпением ждем возможности представить наш продукт следующего поколения со значительно увеличенной пропускной способностью в этом проекте", - сказал гендиректор израильского стартапа Орен Эзер.



Конечной целью проекта является развертывание технологии на всех основных французских дорогах.