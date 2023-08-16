



Древнейшая христианская мозаика может быть передана США

Израиль может передать древнюю христианскую мозаику в израильском Меггидо, датируемую третьим веком, евангельскому христианскому Музею Библии в Вашингтоне.



По данным The Mirror, этот шаг вызвал горячие дебаты.



Некоторые считают, что древняя мозаика должна оставаться там, где ее создали, а не перевозиться в другую страну. Речь идет о куске украшенного разноцветными камнями пола в самом древнем в мире христианском молельном зале.



Это место было открыто в 2005 году, когда археологи проводили раскопки в рамках подготовки к расширению тюрьмы в городе Тель-Мегиддо, где содержатся палестинские заключенные.



Некоторые христиане верят, что на месте города Мегиддо бронзового и железного веков произойдет Армагеддон. Однажды там сойдутся в битве Бог и зло, что приведет в конечном итоге ко Второму пришествию Иисуса Христа.



По версии Израильского управления древностей, мозаика, выявленная на месте древнего молебного зала, создана еще до того, как Римская империя официально обратилась в христианство. В ближайшее время будет принято решение о том, передавать ли древнюю мозаику Вашингтону.