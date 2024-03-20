



Doroni: Купи и летай!

Компания Doroni Aerospace анонсировала свою новую модель. H1X оснащен коаксиальными канальными вентиляторами и толкающими винтами, рассчитан на крейсерскую скорость 200 км/ч в течение 40 минут.



H1X легче чем первоначальная модель H1 - 612 кг но способен перевозить 200 кг.



Канальные вентиляторы должны подавлять шум.



“Нас не беспокоит поток воздуха через воздуховоды при более высоких скоростях самолета. Скорость вентиляторов замедляется по мере того, как скорость движения автомобиля увеличивается, и воздух начинает течь прямо над вентиляторами в крыле”, - сказали разработчики.



Что касается круиза, то под задним крылом висит массивный на вид набор толкающих вентиляторов, и хотя Х-образная форма шасси и заднего крыла выглядит довольно широкой, H1X предназначен для хранения в гараже обычного размера. Он будет работать с устройствами быстрой зарядки электромобилей, позволяя полностью зарядить аккумулятор за 25 минут.



Быстрее, чем мобильник зарядится!





С точки зрения управления он в значительной степени автоматизирован, с единственным джойстиком и экраном, который будет доступен с любого сиденья. Есть кнопочный взлет и посадка, датчики предотвращения столкновений и баллистический парашют. Компания планирует продавать его как легкий спортивный самолет, пилотам которого потребуется всего 20 часов обучения. Получить водительские права на автомобиль займет куда больше времени, для сравнения.



До конца года H1X пройдет полномасштабные летные испытания. Если все пойдет по плану, летательный аппарат начнет выпускаться в 2025 году, а массовое производство запланировано на 2026 год. Вперед в будущее!







