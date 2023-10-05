



Что чувствуют люди между жизнью и смертью: революционное исследование

Ученые уже давно ломают голову над околосмертными переживаниями, о которых уже столько много сказано, но о которых до сих пор ничего неизвестно.



Однако врачи и ученые из Нью-Йоркского университета убеждены в том, что разгадали эту тайну в новом революционном исследовании, опубликованном в журнале Resuscitation.



Они проследили за 500 пациентами, из которых только 53-м удалось выжить благодаря успешной реанимации. Шестеро вернувшихся с того света заявили, что пережили клиническую смерть. Еще 11 пациентов заявили, что испытывали чувство полной осознанности после того, как остановились их сердца. Все участники в какой-то момент были на пороге между жизнью и смертью или технически мертвы. А вот их мозг проявлял невероятную активность.



"Мозг способен проявлять признаки электрического восстановления даже после продолжающейся сердечно-легочной реанимации", - пояснил врач интенсивной терапии Сэм Парния.



Позже выжившие рассказали о своих околосмертных переживаний. Одному из них послышался голос бабушки, сказавшей, что час не настал. Второй чувствовал, как парит над своим телом. Многие испытывали за секунды до той стороны умиротворение и блаженство. Ученые пришли к выводу, что на этом пороге времени люди испытывают на себе действие новых измерений реальности, мысли становятся чрезмерно четкими, а уровень осознанности повышается, совпадая с воспоминаниями, осознанными видениями и внетелесными переживаниями.