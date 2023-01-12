



ЧП на корабле "Союз МС-22": как астронавты вернутся на Землю

Российский космический корабль "Союз", поврежденный микрометеоритом при стыковке с Международной космической станцией, вернется на Землю без экипажа.



Об этом сообщили в NASA и Роскосмосе.



Было решено, что 20 февраля Россия запустит еще один беспилотный космический корабль "Союз", чтобы доставить домой двух космонавтов и одного астронавта, которые прилетели на МКС в сентябре 2022 года на борту подбитого "Союз МС-22". Спасательной операцией запуск называть не стали.



"Я называю это заменой "Союзу". Это следующий "Союз", который должен был взлететь в марте; просто он полетит немного раньше", — сказал руководитель программы NASA по МКС Джоэл Монтальбано.



