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ЧП на корабле "Союз МС-22": как астронавты вернутся на Землю
12.01.2023 11:30 Алина Груднева

ЧП на корабле "Союз МС-22": как астронавты вернутся на Землю

Российский космический корабль "Союз", поврежденный микрометеоритом при стыковке с Международной космической станцией, вернется на Землю без экипажа.

Об этом сообщили в NASA и Роскосмосе. 

Было решено, что 20 февраля Россия запустит еще один беспилотный космический корабль "Союз", чтобы доставить домой двух космонавтов и одного астронавта, которые прилетели на МКС в сентябре 2022 года на борту подбитого "Союз МС-22". Спасательной операцией запуск называть не стали.

"Я называю это заменой "Союзу". Это следующий "Союз", который должен был взлететь в марте; просто он полетит немного раньше", — сказал руководитель программы NASA по МКС Джоэл Монтальбано.

 

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