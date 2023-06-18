



Человеческие кости возрастом 86 000 лет показали неудачную экспансию из Африки

Согласно новому исследованию фрагменты костей, найденные в лаосской пещере, представляют собой новое свидетельство ранней неудачной экспансии человека из Африки. В рецензируемом исследовании, опубликованном в академическом журнале Nature Communications, изучались фрагменты костей, найденные в пещере Там Па Линг в Лаосе.



Традиционные модели экспансии человека из Африки относятся к двум широким категориям: либо раннее расселение, в ходе которого люди покинули Африку 130-80 000 лет назад, либо более поздняя модель расселения, произошедшая после этого периода. Геномные данные убедительно подтверждают вторую теорию, согласно которой около 60–50 000 лет назад произошло быстрое расселение из Африки , которое разделилось на две группы: одна направлялась в Европу, а другая – в Южную Азию.



Ученые обнаружили, что фрагментам костей в пещере в Лаосе от 92 000 до 65 000 лет. Исследование также показало свидетельства человеческой деятельности на этом месте, которая длилась около 56 000 лет. Общая активность на этом месте была между 86 000 и 44 000 лет назад, и летопись окаменелостей показала прямое свидетельство того, что примерно 70 000 лет назад произошло возможное безуспешное расселение из Африки.



Установлено, что окаменелости принадлежали популяциям иммигрантов, а не были результатом местной эволюции или смешения с Homo Erectus. Это в сочетании с более поздними открытиями других видов Homo в Лаосе и соседних странах показывает, что Юго-Восточная Азия была регионом с большим разнообразием видов.



Обнаруженные факты бросают вызов предыдущим моделям, которые рассматривали только успешные экспансии. Ученые считают, что генетические исследования не показали доказательств неудачной экспансии людей из Африки из-за того, что те не смогли передать свои гены.