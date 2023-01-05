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Болгария подписала соглашение с Framatome о поставках ядерного топлива
05.01.2023 22:11 Юлия Фрилис

Болгария подписала соглашение с Framatome о поставках ядерного топлива

Болгария подписала соглашение с Framatome о поставках ядерного топлива для шестого энергоблока АЭС Козлодуй
 
Болгарская государственная атомная электростанция Козлодуй договорилась с французской компанией Framatome о поставках ядерного топлива (ЯП) для шестого энергоблока мощностью 1000 МВт.

Это уже второй шаг этой АЭС к диверсификации поставок ЯП и уменьшению зависимости от России после того, как в конце декабря станция подписала подобный контракт для пятого энергоблока с американской компанией Westinghouse.

Новое топливо планируется использовать в период с 2025-2034 года.
 

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