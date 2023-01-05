



Болгария подписала соглашение с Framatome о поставках ядерного топлива

Болгария подписала соглашение с Framatome о поставках ядерного топлива для шестого энергоблока АЭС Козлодуй



Болгарская государственная атомная электростанция Козлодуй договорилась с французской компанией Framatome о поставках ядерного топлива (ЯП) для шестого энергоблока мощностью 1000 МВт.



Это уже второй шаг этой АЭС к диверсификации поставок ЯП и уменьшению зависимости от России после того, как в конце декабря станция подписала подобный контракт для пятого энергоблока с американской компанией Westinghouse.



Новое топливо планируется использовать в период с 2025-2034 года.

