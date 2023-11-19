



Астрономы обнаружили полярное сияние на Солнце

Оказывается, Полярное сияние не только на Земле, но и на Солнце - ученые впервые обнаружили уникальный космический феномен.



Астрономы из Центра солнечно-земных исследований Технологического института Нью-Джерси провели радионаблюдение за необычным явлением на Солнце, похожим на полярное сияние.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Его зафиксировали на высоте около 40 тыс. км над темным пятном на поверхности звезды.



Исследователи говорят, что новые радиоизлучения имеет общие характеристики с теми, которые наблюдаются вокруг Земли, Юпитера и Сатурна, а также некоторых звезд с малой массой. Соответствующее фото опубликовал New Jersey Institute of Technology.



"Мы обнаружили своеобразный тип длительных поляризованных радиовсплесков, продолжающихся более недели. Они совершенно не похожи на типичные кратковременные солнечные радиовсплески, которые обычно длятся минуты или часы. Это захватывающее открытие, которое может изменить наше понимание звездных магнитных процессов", - утверждает ведущий автор исследования Сиджи Ю.