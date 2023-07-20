



Археологи воссоздали копию древней лодки и провели месяц на ней в Эгейском море

Чешские археологи построили копию доисторической лодки и в течение месяца путешествовали на ней по Эгейскому морю. Такие суда использовали в эпоху неолита около восьми тысяч лет назад, сообщает Arkeo News.



Исследовательская экспедиция Monoxylon IV преодолела 550 км, чтобы исследовать сельскохозяйственную колонизацию Средиземноморья в VII веке до нашей эры.



Археологи стартовали с греческого острова Самос, расположенного у побережья Турции, и прошли через разные острова, прежде чем достичь полуострова Пелопоннес в Греции. Средняя скорость движения была около 5 км/ч.



Копию лодки изготовили из дуба. Она 11,5 м в длину и весит 2,8 т. Копия во всех деталях повторяет судно, найденное в 1994 году в итальянском озере Браччано неподалеку от Рима.



В прошлом году эту лодку вырезали из единственного ствола вырванного с корнями дуба, который рос около 300 лет в лесу в Восточной Богемии.

