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20.07.2023 01:34 Ирина Демьянова

Археологи воссоздали копию древней лодки и провели месяц на ней в Эгейском море

Чешские археологи построили копию доисторической лодки и в течение месяца путешествовали на ней по Эгейскому морю. Такие суда использовали в эпоху неолита около восьми тысяч лет назад, сообщает Arkeo News.

Исследовательская экспедиция Monoxylon IV преодолела 550 км, чтобы исследовать сельскохозяйственную колонизацию Средиземноморья в VII веке до нашей эры.

Археологи стартовали с греческого острова Самос, расположенного у побережья Турции, и прошли через разные острова, прежде чем достичь полуострова Пелопоннес в Греции. Средняя скорость движения была около 5 км/ч.

Копию лодки изготовили из дуба. Она 11,5 м в длину и весит 2,8 т. Копия во всех деталях повторяет судно, найденное в 1994 году в итальянском озере Браччано неподалеку от Рима.

В прошлом году эту лодку вырезали из единственного ствола вырванного с корнями дуба, который рос около 300 лет в лесу в Восточной Богемии.
 

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