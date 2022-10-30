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Археологи сделали удивительное открытие времен Византии в Турции
30.10.2022 16:05 Алина Груднева

Археологи сделали удивительное открытие времен Византии в Турции

Археологи из Австрийской академии наук обнаружили в турецком Эфесе деловой и гастрономический район ранневизантийской эпохи.

 
Об этом сообщает Heritage Daily.
 
Центр, размещенный на площади Домициана, прилегает к политическому центру Агоры.
 
По словам ученых, на большом квадратном комплексе построены магазины и мастерские. Одно из сооружений, заинтересовавшие археологов, представляет собой несколько коммерческих помещений, площадью примерно в 170 кв. м. 
 
Эта территория была уничтожена в 614-615 годах нашей эры, о чем свидетельствуют найденные на этом месте древние монеты. 
 
В комнатах, высотой до 3,4 м, найдены тысячи кусков керамики, целые чаши с морепродуктами и сотни медных и несколько золотых монет.

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