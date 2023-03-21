



Археологи нашли старейший жемчужный город в Персидском заливе

Археологи в понедельник заявили, что нашли самый старый жемчужный город в Персидском заливе на острове у одного из северных шейхов Объединенных Арабских Эмиратов, пишет i24news.



Артефакты, найденные на острове Синия в Умм-эль-Кувейне, где, вероятно, жили тысячи людей и сотни домов, относятся к доисламскому периоду региона в конце 6 века.



Хотя более ранние жемчужные города упоминаются в исторических текстах, археологи впервые заявляют, что физически нашли город, относящийся к этому раннему периоду, во всем регионе Персидского залива.



“Это самый ранний пример жемчужного города, характерного для Персидского залива. Это духовный предок таких городов, как Дубай”, — сказал Тимоти Пауэр, доцент кафедры археологии Объединенных Арабских Эмиратов.



Город-жемчужина расположен на острове Синия, который защищает болота Хор-аль-Бейда в Умм-эль-Кувейне, эмирате, примерно в 50 км к северо-востоку от Дубая вдоль побережья Персидского залива. Археологи уже обнаружили на острове древний христианский монастырь, которому 1400 лет.



Город расположен прямо к югу от этого монастыря, на одном из пальцев острова, и простирается на более чем 12 гектаров. По словам Пауэра, археологи обнаружили множество жилищ, сделанных из прибрежного камня и известкового раствора, от тесных кварталов до больших домов с внутренними дворами, что свидетельствует о социальном расслоении.



В домах археологи обнаружили незакрепленные бусы и водолазные грузы, с помощью которых дайверы быстро опускались на морское дно, полагаясь исключительно на задержку дыхания.



Город возник еще до появления ислама на Аравийском полуострове, что указывает на то, что его жители, вероятно, были христианами. Пророк Мухаммед родился около 570 года и умер в 632 году после завоевания Мекки на территории современной Саудовской Аравии.

