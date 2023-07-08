



Археологи нашли одни из самых больших древних каменных орудий труда

Находки были сделаны в процессе строительства новой школы. Артефакты лежали в глубоких отложениях ледникового периода, сохранившихся на склоне холма над долиной реки Медуэй. Ученые подняли 800 каменных артефактов, которым, как считается, более 300 000 лет, пишет Internet Archaeology.



Среди артефактов было два чрезвычайно больших кремневых топора (рубила). Они были сколоты с обеих сторон, чтобы получилась симметричная форма с длинным лезвием. Этот тип инструмента, вероятно, его использовали для снятия шкур животных и обработки мяса.



Два огромных рубила, найденных недалеко от берега моря, имеют характерную форму с длинным и тонко обработанным заостренным концом и гораздо более толстым основанием.



Инструменты длиной около 30 сантиметров, они самые длинные из когда-либо найденных в Британии и третьи в мире. Подобные рубила уже находили у Темзы и Медуэй.



Летти Ингри из Института археологии Калифорнийского университета в Лондоне отметила: "Эти ручные топоры настолько велики, что трудно представить, как их можно было легко держать и использовать. Возможно, они выполняли менее практическую и более символическую функцию. Это могла быть демонстрация силы и мастерства. Пока не понятно, зачем делать такие большие инструменты и какие виды древних людей их создавали здесь. Уверена, что эти раскопки помогут хотя бы частично найти ответы”.



