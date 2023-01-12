



20-летний рекорд: "Калашников" похвастался объемами производства оружия

Российский концерн "Калашников" объявил о рекордном за 20 лет объеме производства оружия на фоне войны в Украине.



Соответствующее заявление обнародовано в пресс-службе компании.



Уточняется, что в прошлом году концерн нарастил производство на 40% в сравнению с 2021 годом..



"Дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года", — сказано в заявлении.



По данным концерна, за прошлый год выполнено 45 контрактов в рамках гособоронзаказа, а также 24 договора по линии военно-технического сотрудничества.