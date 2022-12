Звезда Наполи стал "лицом" презервативов

Лицо звезды "Наполи" Хвичи Кварацхелии появилось на упаковках презервативов компании Aiisa Condoms.



"Самый горячий грузинский мужчина года", - гласит комментарий компании, вдохновленной его выступлениями.



По данным "Футбол24", одна упаковка таких контрацептивов стоит 2,85 доллара.



Некоторым фанатам Хвичи показалось такое внимание к футболисту унизительным.



Sono arrabbiato.Azienda 🇬🇪 «aiisacondoms» usò immagine di #Kvara per preservativo.Conoscendo psicotipo di Kvara,sicuro che non gli piacerà.Anche,tutti diritti di immagine di Kvara appartengono a @sscnapoli. Usare sua immagine per scopi commerciali senza permesso è una violazione pic.twitter.com/DN7FBvK5jG