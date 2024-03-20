



Захарова: решение МОК в отношении россиян - неонацизм и расизм

Представитель МИД РФ Мария Захарова разразилась яростной тирадой в отношении Международного олимпийского комитета.



По ее словам, ограничения МОК в отношении российских спортсменов и его критика организованных Москвой "Игр дружбы" равнозначны "неонацизму".



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Накануне комитет запретил российским спортсменам участвовать в церемонии открытия Парижских Олимпийских игр, которые состоятся 26 июля 2024 года.



"Эти решения демонстрируют, насколько далеко МОК отошел от заявленных принципов и скатился к расизму и неонацизму", — возмутилась Захарова.



По ее словам, нейтральный статус вынуждает российских спортсменов "отказаться от любых связей со своей родиной, со своим гражданством, историей, культурой и народом".



"Решения МОК неправомерны, несправедливы и неприемлемы. Мы возмущены беспрецедентными дискриминационными условиями, которые МОК наложил на российских спортсменов", - добавила она.

