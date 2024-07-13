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Wimbledon-2024: Барбара Крейчикова стала обладательницей кубка
13.07.2024 19:02 MIGnews.com

Wimbledon-2024: Барбара Крейчикова стала обладательницей кубка

Барбора Крейчикова – победительница Уимблдона в женском одиночном разряде этого года. В почти двухчасовом бою она одолела итальянку Жасмин Паолини, занимающую на данный момент седьмую позицию в рейтинге WTA.


Барбора ворвалась в субботний матч в лучшей форме, выиграв первый сет со счетом 6:2. Однако во втором Паолини, перехватила инициативу со счетом 6:2.

"Крейчикова казалась совершенно не той спортсменкой, которая сыграла все предыдущие игры”, - прокомментировала впечатления от второго сета на BBC бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт. “Вначале она выглядела целеустремленной в каждом розыгрыше, очень собранной. Но все это как-то испарилось”.

Однако в третьем сете ситуация на площадке вновь изменилась. Обе теннисистки удерживали подачу до тех пор, пока счет не стал 3:3. Но затем наступил перерыв у Крейчиковой, который она использовала для того, чтобы прийти в себя, впоследствии Барбара вырвалась вперед и переломила ход игры.

В последней игре матча Паолини отыграла два матчбола, но Крейчикова реализовала третий и … Вот она победа!




 

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