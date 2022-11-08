



Владельцы ФК "Ливерпуль" рассматривают возможность продажи легендарного клуба

Американские владельцы футбольного клуба "Ливерпуль" рассматривают возможность продажи исторического английского футбольного клуба, что может стать одной из самых дорогих спортивных сделок всех времен, пишет Bloomberg.



Fenway Sports Group Holdings LLC работает с Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, изучая интерес покупателей к команде английской премьер-лиги.



Известная в США как владелец бейсбольной команды "Бостон Ред Сокс", компания Fenway Sports приобрела "Ливерпуль" примерно за 300 млн фунтов стерлингов ($344 млн) в 2010 году.



Однако, по оценкам аналитиков, теперь у компании есть перспектива выручить с продажи "Ливерпуля" более $5 млрд.



Liverpool - одна из крупнейших команд в мировом футболе и, наряду с северо-западными соперниками "Манчестер Юнайтед", одна из самых успешных в Англии. Клуб выиграл 19 титулов чемпиона высшей лиги и множество трофеев в европейских чемпионатах. В последнее время он вновь переживает дни своей славы под руководством немецкого тренера Юргена Клоппа, который в 2020 году привел клуб к первому титулу чемпиона в эпоху EPL.