



В Калужской области взорвался советский дрон Ту-141

В Калужской области в районе населенного пункта Тарутино взорвался беспилотник, сообщает Baza. Telegram-канал Mash утверждает, что взрыв слышали в Обнинске, Курилово, Жукове, Воротынске и самой Калуге.



По данным СМИ, дрон упал и взорвался вечером 16 мая в лесу неподалеку от Московского большого кольца (трассы А108). Обломки беспилотника обнаружили на автодороге. На месте падения летательного аппарата образовалась воронка глубиной четыре метра и шириной восемь метров.



Известно, что под Калугой упал советский дрон Ту-141 “Стриж”, а сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о подозрительном мужчине с сумкой, который был замечен в районе трассы А108 во время взрыва.



Представитель экстренных служб заявило РИА Новости, что боеприпаса на беспилотнике не обнаружили. Кому принадлежит дрон, неизвестно. Власти России и Украины сообщения о падении беспилотника в Калужской области не комментировали.