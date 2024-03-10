



В Формуле-1 появится команда Audi

Немецкий производитель Audi решил ускорить и расширить свою желание принять участие в соревнованиях Формулы-1, приняв решение о приобретении 100% акций швейцарской компании Sauber.



В 2022 году Audi, часть Volkswagen Group - объявила о своем намерении присоединиться к Формуле-1 в качестве поставщика силовых установок, когда через два года будут введены новые правила, предусматривающие увеличение электрической мощности и 100% экологичное топливо.



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Они решили сотрудничать с Sauber (одной из самых давних команд Формулы-1), и планировали приобрести долю в Sauber Group. Однако теперь они решили полностью поглотить компанию. Андреас Зайдль, который перешел из McLaren и занял пост генерального директора швейцарской команды в начале 2023 года, станет генеральным директором Audi F1 Team.



По словам представителей Audi, Зайдль будет следить за реализацией проекта Формулы-1 и выступать в качестве "лица будущей команды Audi Формулы 1".



Новая команда появится в соревнованиях в сезоне 2026 года.

