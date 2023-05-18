



В финал Лиги чемпионов вышли “Манчестер Сити” и “Интер”

Английский “Манчестер Сити” в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов обыграл испанский “Реал” и вышел в финал турнира. Встреча, проходившая в Манчестере, завершилась со счетом 4:0.



В составе “Сити” дважды отличился Бернарду Силва, еще один мяч на счету Хулиана Альвареса. Защитник “Реала” Эдер Милитао забил мяч в собственные ворота. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.



В финале Лиги чемпионов “Манчестер Сити” сыграет с итальянским “Интером”.



Накануне “Интер” обыграл в ответном полуфинальном матче “Милан” со счетом 1:0. Первая встреча также завершилась победой “Интера” – 2:0.



Финал Лиги чемпионов должен пройти 10 июня в Стамбуле.