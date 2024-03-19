



Умер известный спортивный журналист Василий Уткин

Известный комментатор, журналист и владелец футбольной команды «Эгриси» Василий Уткин ушёл из жизни в возрасте 52 лет.



Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и "НТВ-Плюс"2, журналист и ведущий телепередачи "Футбольный клуб".



С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов "НТВ-Плюс"2. В июне 2018 года Уткин возобновил программу "Футбольный клуб" на своём авторском канале в YouTube.



Уткин становился лауреатом премии "ТЭФИ" в номинации "Лучший спортивный комментатор" в 2004 и 2005 году.



Также он снимался в кино - сыграл роль кандидата в губернаторы Самарской области Игоря Цаплина в фильмах "День выборов" и "День выборов 2" "Квартета И". А потом он создал любительский футбольный клуб "Эгриси".