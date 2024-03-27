Украина прошла отбор. Определились все участники Евро-2024
Во вторник, 26 марта завершился отборочный турнир на Чемпионат Европы 2024 года, финальная часть которого пройдет в Германии.
Сборная Израиля в первом стыковом матче уступила Исландии со счетом 1:4. Именно с Исландией путевку в финальной турнир оспаривала после этого украинская сборная, обыгравшая в первом поединке Боснию со счетом 2:1.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
С Боснийцами украинцы пропустили первыми, но в конце матча сумели вырвать победу. На 85-й минуте Роман Яремчук восстановил равновесие, а на 88-й Артем Довбик забил победный мяч.
По схожему сценарию развивался и поединок с исландцами. Украина пропустила уже на 30-й минуте. На 54-й минуте Виктору Цыганкову удалось сравнять счет. А в конце матча, на 84-й минуте мяч Михаила Мудрика принес Украине победу и вместе с ней путевку в финальный турнир.
В финальной части Евро-2024 Украина сыграет в группе Е с командами Бельгии, Словакии и Румынии.
Состав всех групп чемпионата Европы-2024:
Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия