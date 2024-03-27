



Украина прошла отбор. Определились все участники Евро-2024

Во вторник, 26 марта завершился отборочный турнир на Чемпионат Европы 2024 года, финальная часть которого пройдет в Германии.



Сборная Израиля в первом стыковом матче уступила Исландии со счетом 1:4. Именно с Исландией путевку в финальной турнир оспаривала после этого украинская сборная, обыгравшая в первом поединке Боснию со счетом 2:1.



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С Боснийцами украинцы пропустили первыми, но в конце матча сумели вырвать победу. На 85-й минуте Роман Яремчук восстановил равновесие, а на 88-й Артем Довбик забил победный мяч.



По схожему сценарию развивался и поединок с исландцами. Украина пропустила уже на 30-й минуте. На 54-й минуте Виктору Цыганкову удалось сравнять счет. А в конце матча, на 84-й минуте мяч Михаила Мудрика принес Украине победу и вместе с ней путевку в финальный турнир.



В финальной части Евро-2024 Украина сыграет в группе Е с командами Бельгии, Словакии и Румынии.



Состав всех групп чемпионата Европы-2024:

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия

