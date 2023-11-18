



Сталлоне испугался удара лбами Усика и Фьюри и убежал

Самый знаменитый актер в мире бокса - Сильвестр Сталлоне, посетил церемонию, на которой была названа дата самого важного боя года между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.



Произошло это в Лондоне. Фьюри неоднократно оскорблял и провоцировал Усика. Украинский боксер был сдержан.



После того, как зазвучала знаменитая музыка из фильма "Рокки", на сцене появился сам Слай. Усик и Фьюри уперлись лбами. Британец сильно врезался головой в украинца. Вмешалась охрана, и Сталлоне спешно покинул сцену.