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Сборная Израиля по хоккею отстранена от чемпионата мира
11.01.2024 20:34 Алина Груднева

Сборная Израиля по хоккею отстранена от чемпионата мира

Международная федерация хоккея отстранила мужскую сборную Израиля от участия в чемпионате мира.

На официальном сайте такое решение поясняется "угрозой безопасности" для остальных участников.

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"В соответствии с обязанностью IIHF заботиться о защите всех участников соревнований и проводить здоровую и безопасную политику совет Международной федерации в пределах своих полномочий решил ограничить участие национальной команды Израиля в чемпионатах IIHF до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников, включая самих израильтян, не смогут быть гарантированы", – сказано в заявлении.

Глава Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад пообещала оспорить это "зловонное антисемитское решение".

Израильтяне должны были участвовать в апреле в Белграде на ЧМ в дивизионе II А c Сербей, Австралией, Хорватией, Исландией и ОАЭ.

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