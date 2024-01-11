



Сборная Израиля по хоккею отстранена от чемпионата мира

Международная федерация хоккея отстранила мужскую сборную Израиля от участия в чемпионате мира.



На официальном сайте такое решение поясняется "угрозой безопасности" для остальных участников.



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"В соответствии с обязанностью IIHF заботиться о защите всех участников соревнований и проводить здоровую и безопасную политику совет Международной федерации в пределах своих полномочий решил ограничить участие национальной команды Израиля в чемпионатах IIHF до тех пор, пока безопасность и благополучие всех участников, включая самих израильтян, не смогут быть гарантированы", – сказано в заявлении.



Глава Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад пообещала оспорить это "зловонное антисемитское решение".



Израильтяне должны были участвовать в апреле в Белграде на ЧМ в дивизионе II А c Сербей, Австралией, Хорватией, Исландией и ОАЭ.