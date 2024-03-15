



Рой пчел остановил теннисный матч, Алькарас был ужален в голову

Последний матч Карлоса Алькараса на турнире в Индиан-Уэллсе был прерван почти на два часа, так как корт заполонили тысячи пчел.



Во время четвертьфинального матча второго номера мирового тенниса Карлоса Алькараса с Александром Зверевым на турнире в Калифорнии на стадионе стоял гул, а во второй партии стало ясно, что шум исходит от роя пчел, витающих вокруг камеры на корте.



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Зрители наблюдали, как они начали заполнять остальную часть корта, а одна из них, похоже, ужалила Алькараса в голову.

Судья, также окруженный насекомыми, стряхнул несколько пчел, сел на край своего кресла и улыбнулся, сказав: "Игра не может продолжаться".



Видно было, как Алькарас, впервые выигравший Уимблдон в прошлом году, стал отмахиваться от пчел ракеткой, убегая с корта. Судья и персонал быстро последовали за испанским игроком по туннелю.



Прошло почти два часа, прежде чем игра возобновилась.



Пчелы не смогли помешать Алькарасу одержать победу.



"Это было странно. Я никогда не видел ничего подобного на теннисном корте", - сказал Алькарас после матча.



