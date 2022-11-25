



Проклятие чемпионов: может ли Франция защитить титул на ЧМ по футболу



На последних трёх чемпионатах мира наблюдается картина, которую некоторые называют проклятием. Его суть в следующем — команда, которая забирает главный трофей ЧМ, на следующем турнире не выходит из группы.



Началось всё с Италии, которая взяла золото ЧМ-2006, но на ЧМ-2010 провалилась и заняла четвёртое место в группе с Парагваем, Словакией и Новой Зеландией. Продолжил традицию и триумфатор ЧМ-2010 — Испания. В 2014-м испанцы уступили место в плей-офф Нидерландам и Чили. На ЧМ-2018 история повторилась — Германия (победитель ЧМ-2014) оказалась последней в квартете со Швецией, Мексикой и Южной Кореей.



На турнире в Катаре под угрозой французы — действующие чемпионы мира по футболу. И учитывая последние новости про эту команду, поверить в проклятие, возможно, стоит. В какой форме подошла сборная Франции к турниру — расскажем далее. А узнать больше обо всём ЧМ в целом вы сможете на сайте Legalbet.

Какие результаты у команды

Что по составу

Занимательный факт: до 2018 года французы однажды выигрывали чемпионат мира — в 1998 году; а через четыре года, на ЧМ-2002, они тоже не смогли выйти из группы.За последние четыре года команда успела поучаствовать в полном цикле чемпионата Европы-2021 и в отборочных к ЧМ-2022. Квалификации ЧЕ-2021 больших проблем французам не доставили. Однако на самом турнире Франция сенсационно выбыла уже на стадии ⅛ финала, проиграв Швейцарии.На отборах к ЧМ-2022 французы снова заняли первое место. Но здесь эксперты отметили посредственную игру команды, что подтверждается статистикой: среди всех победителей отборочных групп в Европе Франция забила почти меньше всех (хуже только Испания и Швейцария). А ведь во многом благодаря атаке команда одержала победу на ЧМ-2018.В основном главные лица те же. Однако некоторых лидеров, к сожалению, на ЧМ мы недосчитаемся.Уже подтверждено — на чемпионат мира не приедет Поль Погба. Француз ещё в июле получил травму мениска на тренировке «Ювентуса» и по всем прогнозам должен был успеть восстановиться к турниру. Однако неверный выбор методов лечения игроком и попытка ускорить процесс лишь усугубили травму, окончательно лишив Поля шансов поучаствовать в ЧМ.Также на турнире мы не увидим Нголо Канте. Игрока всё начало сезона преследовали проблемы с подколенным сухожилием. И в конце концов, когда ситуация усугубилась окончательно, спортсмен лёг на операционный стол. Полное восстановление продлится до следующего календарного года, поэтому в Катар Канте не поедет.Во время подготовки к турниру получил травму Карим Бензема — действующий обладатель «Золотого мяча». Тренер французской сборной решил не брать на его место другого футболиста.