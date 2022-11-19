



Президент ФИФА агрессивно ответил на критику ЧМ в Катаре

За несколько дней до открытия чемпионата мира в Катаре и после резкой критики за решение запретить продажу пива на стадионах во время чемпионата мира, действующий президент ФИФА Джанни Инфантино провел пресс-конференцию, на которой резко ответил на все нападки критиков и рассказал о наболевших вопросах.



С тех пор, как ФИФА выбрала Катар местом проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, она подвергалась бесконечной жесткой критике. Отношение принимающей стороны к рабочим, которые строили стадионы, отношение к женщинам, ЛГБТ-сообществу и т. д. со всего мира, и сами спортсмены недоумевают, почему именно Катар был выбран в качестве принимающей страны.



FIFA President Gianni Infantino at news conference in Doha: “Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker” pic.twitter.com/GozWBXd1Fd — Dan Roan (@danroan) November 19, 2022

Инфантино был очень тверд и сказал в начале своего выступления: "В последние месяцы я был спокоен, но сейчас я считаю важным встретиться со СМИ и поговорить обо всех насущных проблемах. Сегодня у меня сильные чувства, я чувствую себя катарцем, я чувствую себя арабом, я чувствую себя африканцем, я чувствую себя геем, инвалидом, иностранным рабочим - и я чувствую все это, потому что я слышал и видел, что я не все читаю. Я хочу рассказать личную историю, потому что я сын иностранных рабочих, мои родители очень много работали в строгих условиях в Швейцарии, и я хорошо это помню. Я не говорю об апартеиде, но хорошо помню, где и как жили и жили иностранные рабочие, помню, что там происходило с их паспортами. Когда я прибыл в Доху, я пошел посмотреть на рабочие кварталы и сказал, что условия нехорошие и должны быть изменены, как это делала Швейцария в прошлом"."Кто заботится о рабочих? ФИФА, Катар и футбол. Здесь 400 журналистов, два дня назад я был здесь на мероприятии для инвалидов, но там было только четыре журналиста. Никого это не волнует, но страдают иностранные рабочие и страдает гей-сообщество, и мы должны заботиться обо всех, кто страдает. Я читал исследование, в котором говорилось, что из-за иммиграционной политики Европы за восемь лет погибло 25 000 рабочих. Почему не потребовали компенсации семьям этих рабочих? Куда мы идем с нашими методами работы? Если мы оглянемся назад на проблемы иммиграции и увидим, что люди действительно хотят работать за границей, Катар предлагает им такую ​​возможность. Они зарабатывают здесь в 10 раз больше, чем в стране своего происхождения. Это помогает им и их семьям выжить на законных основаниях".Президент самой влиятельной организации в мировом футболе также сказал: "В Европе границы закрыты, а иностранные рабочие не имеют права работать легально. Те, кто добрался до Европы, прошли трудный путь, и лишь немногие выжили. Если бы Европе было не все равно, она могла бы создать для них правовые рамки, чтобы они могли зарабатывать на жизнь, как в Катаре, и дать им работу, будущее и надежду. Это не значит, что мы не должны критиковать. Но однобокая моральная проповедь есть лицемерие, господа".Об отношении к гей-сообществу он сказал: "Здесь рады всем. В Катар может приехать любой желающий, независимо от его национальности, религии, расы и сексуальной ориентации. Это правда, что за однополые отношения предусмотрено тюремное заключение, но это также имело место в Швейцарии, когда она принимала чемпионат мира по футболу. Так и будем за это нападать на катарцев? Это процесс. У каждого человека будет свое мнение и свой ответ на этот счет, включая моего покойного отца и моих детей".Об Израиле: "Мы хотим оставаться международной организацией, объединяющей мир. Этот турнир зажжет глаза всему миру. У всех нас разные истории и разные обычаи, но если что-то несправедливо и неправильно - важно, чтобы вы сказали об этом и подсказали, как это исправить. Когда талибы захватили Афганистан, а Соединенные Штаты ушли, мы подумали, чем можем помочь. Я связался с Министерством иностранных дел Катара, который немедленно отреагировал, и благодаря ему мы спасли оттуда 160 женщин и детей. Мы хотели, чтобы страны приняли их, но все страны закрыли перед ними дверь, кроме Албании. Осталось еще 400 футболистов из Афганистана, которым по-прежнему некуда деваться. Благодаря нашей помощи сотни палестинцев и израильтян впервые полетят вместе на одном самолете из Тель-Авива в Доху. Почему мы не говорим об этом?"О запрете продажи алкоголя на стадионах: "Каждое решение, принятое на чемпионате мира, принималось совместно Катаром и ФИФА. Есть много мест для болельщиков, где они могут распить спиртное. Если ты не будешь пить пиво три часа - ты выживешь, я тебе обещаю. Мне сказали, что спонсоры уйдут от нас и болельщики не приедут в Катар, но права на трансляцию были проданы по более высокой цене, и мы больше заработали на спонсорах и на билетах. Мы многое выиграем от нынешнего турнира".