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Пике не смог сдержать слезы, прощаясь с "Барселоной"
06.11.2022 10:06 Алина Груднева

Пике не смог сдержать слезы, прощаясь с "Барселоной"

Жерар Пике официально завершил карьеру и не смог сдержать слезы, прощаясь с "Барселоной".

 
"Я провел здесь много лет, отыграл много матчей. То, что остается у тебя после них, – это опыт и дружба. Я не мечтал о завершении карьеры. Я никогда не думал об уходе", - сказал Пике.
 
По словам футболиста, последние полгода были для него очень сложными. 
 
"Теперь я почувствовал свободу. Я заберу эти незабываемые ощущения с собой. Жизнь продолжается, начинается новый этап, впереди много всего", - добавил он.
 
Последним матчем для Пике стал поединок Ла Лиги против "Альмерии" (2:0). Фанаты проводили звезду "Барселоны" бурными аплодисментами. 

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