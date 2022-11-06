



Пике не смог сдержать слезы, прощаясь с "Барселоной"

Жерар Пике официально завершил карьеру и не смог сдержать слезы, прощаясь с "Барселоной".

"Я провел здесь много лет, отыграл много матчей. То, что остается у тебя после них, – это опыт и дружба. Я не мечтал о завершении карьеры. Я никогда не думал об уходе", - сказал Пике.

По словам футболиста, последние полгода были для него очень сложными.

"Теперь я почувствовал свободу. Я заберу эти незабываемые ощущения с собой. Жизнь продолжается, начинается новый этап, впереди много всего", - добавил он.

Последним матчем для Пике стал поединок Ла Лиги против "Альмерии" (2:0). Фанаты проводили звезду "Барселоны" бурными аплодисментами.