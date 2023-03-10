



Литва: РФ нельзя участвовать в Олимпиаде до окончания войны в Украине

Парламент Литвы призвал Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях до окончания войны в Украине.



Об этом сообщает Reuters.



Литовские парламентарии сказали, что любые победы российских или белорусских спортсменов на Олимпийских играх и в других мероприятиях будут использоваться в пропагандистских целях Москвой и Минском. За соответствующую резолюцию проголосовали 109 депутатов Сейма Литвы.



"Сейм принял резолюцию, адресованную парламентам всех стран мира и предлагающую выразить свое четкое и решительное несогласие с любыми предложениями, инициативами, проектами и любыми другими действиями, направленными на допуск российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в Олимпийских играх или любых других международных соревнованиях", — сказано в заявлении.